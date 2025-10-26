Haberler

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Faruk Alagaş'ın nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Müdür Yardımcısı Faruk Alagaş'ın nikah törenine katıldı. Nikah töreninden bir fotoğraf da paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Müdür Yardımcısı Faruk Alagaş'ın nikah törenine katıldı. Düğün, aile dostları ve yakınlarının yanı sıra birçok bürokratın da katılımıyla gerçekleştirildi.

FOTOĞRAF DA PAYLAŞILDI

Tören, sıcak ve samimi bir atmosferde geçti. Hasan Doğan, nikah merasimi sonrası sosyal medya hesapları üzerinden bir fotoğraf paylaşarak bu özel anı ölümsüzleştirdi.

