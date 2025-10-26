Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Faruk Alagaş'ın nikah törenine katıldı
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Müdür Yardımcısı Faruk Alagaş'ın nikah törenine katıldı. Nikah töreninden bir fotoğraf da paylaşıldı.
- Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Müdür Yardımcısı Faruk Alagaş'ın nikah törenine katıldı.
- Nikah törenine aile dostları, yakınlar ve birçok bürokrat katıldı.
- Hasan Doğan, nikah merasimi sonrası sosyal medya hesapları üzerinden bir fotoğraf paylaştı.
FOTOĞRAF DA PAYLAŞILDI
Tören, sıcak ve samimi bir atmosferde geçti. Hasan Doğan, nikah merasimi sonrası sosyal medya hesapları üzerinden bir fotoğraf paylaşarak bu özel anı ölümsüzleştirdi.
Kaynak: Haberler.com / Politika