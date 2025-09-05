Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Kamuda Etkin Yönetim ve Denetim' konulu koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin ve denetim faaliyetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, bakan yardımcıları ile teftiş ve denetim birimlerinin başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Vatandaşlarımızın artan şeffaflık ve hızlı hizmet beklentileri, kamu yönetiminde daha etkin ve çözüm odaklı bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Eğitimden sağlığa, gıda güvenliğinden iş güvenliğine kadar hayatın her alanında düzenli ve planlı denetimlere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır" ifadelerini kullandı.

Denetimin yalnızca caydırıcı bir mekanizma değil, aynı zamanda kurumlara ve işletmelere rehberlik eden, yönetim kalitesini artıran koruyucu bir faaliyet olduğuna da dikkat çeken Yılmaz, "Sağlıkta 'koruyucu hekimlik' ne kadar önemliyse, kamu yönetiminde de rehberlik esaslı denetim o kadar değerlidir. Bu anlayışla, yapay zeka başta olmak üzere dijital teknolojilerden faydalanarak periyodik, koordineli ve kapsayıcı denetimleri yaygınlaştıracak; kamu hizmetlerinde verimliliği, hesap verebilirliği ve en önemlisi vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışını daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

2025 yılı denetim faaliyetleri ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi' konulu Genelge kapsamında gerçekleştirilen toplantıda; kamu hizmetlerinin verimli, saydam ve hesap verebilir şekilde sunulmasına, denetim faaliyetlerinin planlı ve kapsamlı yürütülmesine yönelik çalışmaların değerlendirildi.

Toplantıda, vatandaşların kamu hizmetlerine yönelik başvuru ve şikayetleri, denetim faaliyetlerinde stratejik öneme sahip alanlar, saha denetimleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile ortaya çıkan sonuçlara dair Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Vatandaşların kamu hizmetlerine ilişkin CİMER, Kamu Denetçiliği Kurumu gibi kurumlara ilettiği talep ve şikayetleri ile TÜİK verilerine yansıyan vatandaş memnuniyet düzeyi hakkında bilgiler paylaşıldı.

Diğer yandan, teftiş ve denetim birimleri tarafından 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine ilişkin sonuçlar değerlendirildi. Elde edilen veriler ve analizler doğrultusunda vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik tedbirler ele alındı.

Genelge kapsamında, denetim faaliyetlerinin izleme ve koordinasyonuna yönelik DDK bünyesinde geliştirilen yazılım sistemi hakkında da bilgi verildi.

Denetim faaliyetlerinde mevzuat, kurumsal yapı ve insan kaynağı gibi alanlarda ihtiyaç duyulan düzenlemeler ve uygulamalar hakkındaki öneriler değerlendirildi. Ayrıca, teftiş kurulları ile iç denetim birimleri arasındaki iş birliği ve koordinasyonun artırılması amacıyla atılabilecek adımlar görüşüldü.

Kamu hizmetlerinde hedef vatandaş memnuniyeti

Cumhurbaşkanlığı genelgesinin temel ilkeleri olan; etkin, verimli, hesap verebilir ve şeffaf bir kamu yönetimi anlayışının güçlendirilmesi, vatandaş memnuniyetini esas alan, çözüm odaklı kamu hizmet sunumu, vatandaş başvurularına hızlı ve etkili çözümler üretilmesi, kamu personelinin iş disiplini ve motivasyonunun artırılması hususlarına dikkat çekildi.

Bununla birlikte rehberlik esaslı denetim anlayışının yaygınlaştırılması, kamu kaynaklarının etkin, tasarruflu kullanılması, denetim faaliyetlerinde teknolojik dönüşümün sağlanması, tüm alanlarda düzenli, kapsayıcı ve sistematik denetim süreçlerinin oluşturulması ve denetim faaliyetlerinin koordinasyonun güçlendirilmesi hususlarının hayata geçirilmesinin önem arz ettiği ifade edildi.

Denetimde öncelikli alanlar belirlendi

Vatandaşların günlük yaşamını etkileyen eğitimden sağlığa, ürün ve gıda güvenliğinden fahiş fiyat denetimine, iş sağlığı ve güvenliğinden yapı denetimine kadar pek çok alanda denetimlerin etkin, düzenli ve planlı şekilde yapılmasının önemli olduğu vurgulandı.

Ayrıca kayıt dışı ekonomi, vergi denetimi, bina ve yangın güvenliği, finansal dolandırıcılık, yasadışı bahis, dijital sahtecilik ve siber suçlar, bilgi sistemleri ve veri güvenliği, iletişim ve adalet hizmetleri gibi konular üzerinde duruldu.

Vatandaşa yönelik hizmetlerin sunumunda değişen ve gelişen şartlara göre denetimsiz alan bırakılmaması amacıyla tüm kamu hizmet alanlarını kapsayacak şekilde periyodik denetimlerin yapılmasının önemi belirtildi.

Yapay zeka temelli hızlı ve kapsamlı denetim

Denetim faaliyetlerinde yapay zeka temelli gelişen dijital teknolojilerin kullanılması; denetimlerin daha hızlı, gerçek zamanlı ve geniş kapsamlı yürütülmesine imkan tanıyarak, yönetim birimlerinin karar alma süreçlerine önemli katkıda bulunduğu ifade edildi.

Denetimde teknolojiyi ve bilgi sistemlerini etkin bir şekilde kullanan, risk analizi esaslı, düzenli ve koordineli denetimlerde bulunan teftiş ve denetim birimlerinin tecrübeleri paylaşıldı.

Yönetim ve denetimde etkinliğin artırılması hedefi

Bakan yardımcıları ile teftiş ve denetim birimi başkanlarının görüşlerinin alındığı toplantıda, merkez ve taşra birimlerindeki denetim faaliyetleri mevzuat, teşkilat, personel ve denetim bilgi sistemleri gibi konular yönünden değerlendirildi.

Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması amacıyla kamu hizmetlerinin icra edilmesinin, denetim faaliyetlerinin vatandaşların hak ve menfaatini koruyacak şekilde gerçekleştirilmesinin gerekliliği ifade edildi.

DDK'nın koordinasyon ve uyumlaştırma çalışmaları ile birlikte ortak denetim kültürünün oluşması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanmasıyla denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması hedefi konuldu. Yönetim ve denetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilmesine ihtiyaç duyulduğu önemle vurgulandı. - ANKARA