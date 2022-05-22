Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Gündemde 4 önemli başlık var - Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Gündemde 4 önemli başlık var
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Kabinede görüşülecek konuların başında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, ekonomi başlığı altında; enflasyonla mücadele ve emekliler ile kamu memurlarının özlük haklarındaki düzenlemeler ve halk sağlığı konusunda koronavirüs ile birlikte maymun çiçeği salgınındaki son gelişmelerin görüşülmesi bekleniyor.
Son olarak 9 Mayıs'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 23 Mayıs'ta Beştepe'de toplanacak. Türkiye toplantıdan çıkacak kararları merak ederken görüşülecek konuların 4 ana başlıkta sıralanması bekleniyor.
Buna göre, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurmasıyla başlayan süreç, toplantının bir numaralı ana gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya liderleriyle yaptığı görüşmelerin detayları toplantıda değerlendirilecek.
Toplantıda ayrıca halen devam eden Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor. 24 Şubat'ta başlayan savaş son dönemde ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.
Kabinede ekonomi başlığı altında 6 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek göstergede yapılan çalışmalar incelenecek. Enflasyonla mücadelede gelinen son durum ise toplantıda değerlendirilecek ana gündem maddelerinden biri olacak.
Halk sağlığı konusunda ise koronavirüsle mücadelede kapsamında uygulanan toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarındaki maske yasağının yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Dünyada hızla yayılarak paniğe neden olan maymun çiçeği virüsü ile ilgili de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kabine'ye bilgi vereceği tahmin ediliyor.