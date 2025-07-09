Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Suriye'de İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyeti Suriye Enformasyon Bakanlığını ziyaret ederek, iletişim, medya ve enformasyon alanlarında yapılabilecek işbirliği konularında görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi, Basın ve Yayın, Halkla İlişkiler ve Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi üst düzey temsilcilerinin yer aldığı heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Enformasyon Bakanlığının Dijital Medya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mohammad Tafran, Suriye Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü Ala Bassilo, Suriye Enformasyon Bakanlığı Dış Basın Dairesi Başkanı İbrahim Sued ve Suriye Enformasyon Bakanı Özel Kalem Müdürü Layla Al Rifai ile bir araya geldi.

Görüşmede İletişim Başkanlığının kurumsal yapısı ve faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilirken, iki ülke arasında medya, enformasyon, dezenformasyonla mücadele, halkla ilişkiler, basın-yayın, stratejik iletişim başlıklarında gerçekleştirilebilecek iş birlikleri ele alındı.

Bu çerçevede iletişim alanında ilişkilerin kurumsal bir zeminde ilerletilmesinin önemi vurgulandığı görüşmelerde söz konusu alanlarda bilgi ve tecrübe aktarımı noktasında Türkiye'nin her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Suriye Enformasyon Bakanlığı temsilcileri ise Bakanlıklarının ve ilgili kuruluşlarının söz konusu alanlarda karşılaştığı sorunları dile getirirken, Başkanlığın başta dezenformasyonla mücadele, dijitalleşme, basın ve yayın alanlarındaki bilgi ve deneyiminden yararlanmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. - ANKARA