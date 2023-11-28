Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özbekistan heyetiyle görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Politikaları Başkanı Komil Allamjonov ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sherzod Asadov ile bir araya geldi. İki ülke heyetleri, Türkiye ile Özbekistan arasındaki iletişim, medya ve enformasyon alanlarında işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye ve Özbekistan ilişkileri her alanda olduğu gibi iletişim ve medya alanında da kazan-kazan esasıyla güçlü ve nitelikli iş birlikleri ile derinleşmeye devam edecek" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Politikaları Başkanı Komil Allamjonov ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sherzod Asadov ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, Özbekistan heyeti ile iki ülke arasındaki iletişim, medya ve enformasyon alanlarında iş birliği fırsatlarını değerlendirdikleri kaydetti. Allamjonov ve Asadov'a ziyaretleri için teşekkür eden Altun, "Türkiye ve Özbekistan ilişkileri her alanda olduğu gibi iletişim ve medya alanında da kazan-kazan esasıyla güçlü ve nitelikli iş birlikleri ile derinleşmeye devam edecek" mesajını verdi. - ANKARA