Aile ve dijital güvenlik çalışmaları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aile yapımızı güçlendirmeye, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini korumaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, düzenledikleri "Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile" paneli ve "Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile El Kitabı" isimli eserin tanıtım programında kıymetli misafirlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Dijital dönüşümün hayatın her alanını etkilediği bir dönemde, aile kurumunun korunmasının ve çocukların dijital dünyada güvenli, bilinçli ve donanımlı bireyler olarak yetişmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Bugün ebeveynlere düşen görev, dijital dünyayı yalnızca bir risk alanı olarak görmek değil çocuklarına rehberlik ederek bu süreci doğru yönetmektir. Çocuklarımızı dijital çağın bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyleri haline getirebilmenin en güçlü anahtarı, aile içindeki güven ortamıdır. İletişim Başkanlığı olarak, medya okuryazarlığından dijital ebeveynliğe kadar birçok alanda yürüttüğümüz çalışmalarla ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aile yapımızı güçlendirmeye, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini korumaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, panelimizin hayırlara vesile olmasını diliyor, Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile El Kitabımızın bir farkındalık oluşturmasını ve çocuklarımızı daha güvenli ve donanımlı şahsiyetler olarak yetiştirme noktasında anne babalara katkı sağlamasını temenni ediyorum."

Duran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile panelistlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.