Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 'Gençlere İlham Veren İsimler' programında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milletine hizmet için aşkla koşan, içeride ve dışarıda türlü badirelere göğüs geren, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye haykıran, daha adil bir dünya için gayret sarf eden Cumhurbaşkanı'mızın liderliği, bizler, gençler için gerçekten çok kıymetli bir ilham kaynağıdır." dedi.

Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen "Gençlere İlham Veren İsimler" programının açılışında konuştu.

Bugün "Gençlere İlham Veren İsimler" projesinin altıncı toplantısını yaptıklarını belirten Altun, bu kapsamda bugüne kadar alanında saygın ve başarılı isimleri, Türkiye'nin farklı şehirlerinde gençlerle buluşturduklarını hatırlattı.

Gençlerin, bu başarı hikayelerinden ve engin tecrübelerden istifade etmelerini sağlamayı arzu ettiklerini kaydeden Altun, bugün de bilimde ve sporda ulusal ve uluslararası boyutta iz bırakan başarılarıyla, eşsiz tecrübeleriyle ilham kaynağı olan çok kıymetli isimlerin programda yer alacağını söyledi.

Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" isimli kitabında "İsabetli bir fikirden aldığın ışık, ömrünce yolunu aydınlatır" dediğini aktaran Altun, "Ben, düzenlediğimiz bu programların da gençlerimizin yolunu aydınlatacak bir ışık olmasını temenni ediyorum. Tüm gençlerimize fikir, irade, doğruluk ve gayretle ortaya koyacakları nice başarılar temenni ediyorum." diye konuştu.

Gençlerden sıklıkla "gelecek" ya da "yarın" olarak bahsedildiğine işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Bu kısmen doğrudur. Hal böyle olsa da gerçeğin tamamını yansıtmıyor bu. Gençlik, sadece yarına ya da geleceğe ait, sadece 'rafta bekleyen bir potansiyel' olarak görülemez. Gençler bütün potansiyelleriyle, enerjileriyle, hayalleriyle, birikimleriyle, bütün varlıklarıyla şu andadır, bugündedir. Dolayısıyla gençleri gelecek bir zamana hapsedip, bugünden dışlamayı doğru bulmuyorum. Gençler bugüne aittir, sadece geleceğe ait bir unsur olarak gençlerden bahsedilemez. Gençler ve tüm nesiller, hep birlikte bugünü ve geleceği şu anda örüyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bugünü esasında 'gençlerin zamanı' olarak değerlendiriyor ve kendisini 'gençlerin zamanının misafiri' olarak nitelendiriyor. Elbette gençlerin hayatı, bir önceki neslin yaptıklarının ve yapamadıklarının gölgesinde şekilleniyor. Bu bilinçle, bizim de en büyük idealimiz, gençlerimize büyük ve güçlü bir Türkiye'yi miras bırakmak, gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa etmektir. Bu doğrultuda gençlerimizin bugününü ve yarınını daha güzel, daha müreffeh hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

"Gençlerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir vizyonla ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı'nın özellikle "gençlerin yüzyılı" olduğunu vurguladığını aktaran Altun, "Bu yaklaşım, onun gençliğe verdiği değerin, gençleri yerleştirdiği yüksek konumun açık ve net bir göstergesidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği gibi, devlet olarak eğitimden teknolojiye, sanattan spora, her alanda gençlerin en üst düzeyde yetiştirmeleri için gereken altyapıyı önemli oranda tamamladıklarını dile getiren Altun, şunları ifade etti:

"Bu temel üzerinde gençlerimizi 'kökü mazide olan ati' anlayışıyla, değerlerine bağlı, ne istediğini bilen, geniş ufuklu, azimli, donanımlı, çalışkan bireyler olarak bugüne ve geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Gençlerimizin kendileri için, aileleri için, ülkemiz, milletimiz için ve tüm insanlık için nitelikli ve güzel işler yapmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz. Değerli genç kardeşlerim, sizlerin heyecanı, enerjisi, coşkusu bu toplumun en büyük gücü, teminatıdır. Sizlerin umutları, beklentileri ülkemiz ve milletimiz için daha fazla mücadele etme, daha fazla hizmet ve eser üretme gayretimizi artırıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız gençlere her zaman güvenmiş, onlara hep daha fazla alan açmak ve daha fazla fırsat vermek yaklaşımını benimsemiş bir liderdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere duyduğu bu güvenle, seçilme yaşının önce 25'e, ardından da 18'e düşürülmesine öncülük ettiğini anımsatan Altun, böylece, gençlerin siyasal alana katılımlarının önünün açıldığına işaret etti.

Altun, gençlerden, o dönemde bu adımların atılmasına karşı çıkanların kullandığı söylemdeki "gençlik karşıtlığını" hatırlamalarını istedi.

"Ülkemiz, dünyaya örnek olacak başarılara imza atıyor"

Türkiye'nin siyasal hayatında başta sol ideolojiler olmak üzere radikal akımların, gençleri ideolojik bir payanda, ideolojik olarak kullanıp atılacak bir malzeme olarak gördüğünü dile getiren Altun, bu tür ifsat amaçlı girişimler nedeniyle özellikle 1970'li yıllarda gençlerin birbirine düşürüldüğünü, büyük acılar yaşandığını hatırlattı.

Altun, son 20 yılda, gençler üzerinden yapay ideolojik kutuplaşmalar oluşturma gayretlerine karşı mücadele verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda biz, toplumsal huzur ve güvenliğin tahkim edilmesinin yolunun, gençlerin siyasal alana özgürce katılmasından geçtiğine inanıyoruz. ve bu bağlamda da son dönemde önemli kazanımlar elde ettik. Türkiye, bugün genç ve dinamik nüfusuyla ekonomide, diplomaside, teknolojide, bilimde, sanatta, sporda, aklınıza gelecek her alanda öncü bir ülke olarak yoluna devam etmektedir. Bu yolda her bir gencimizi, ülkemizin yazdığı büyük ve güçlü Türkiye destanının kelimeleri olarak görüyoruz. Hiç kuşkusuz bu destan gençlerimizle birlikte yazılıyor ve yazılmaya devam edecek. Kendi içinde istikrarı tahkim etmenin yanında, istikrarlaştırıcı bir güç olarak bölgesel ve küresel bir aktör haline gelen ülkemiz, dünyaya örnek olacak başarılara imza atıyor. Bu milletin gençliğinin de büyük ve güçlü bir ülkenin vatandaşları olmanın bilincine, özgüvenine sahip olması çok önemli. Bakmayın siz Türkiye karşıtlarının, Türkiye'yi resmetme biçimine. Türkiye son 20 yılda devrimci dönüşümler yaşamıştır. Türkiye, yaşadığı bu dönüşümlerle lig atlamıştır. ve bugün Türkiye itibarlı bir bölgesel güç, etkin bir küresel oyuncudur. Sanattan spora, bilimden teknolojiye, her alanda başarı grafiğini giderek yükselten gençlerimiz var bugün. ve bu gençlerimiz, bilinçle, özgüvenle hareket ettiklerinde daha da büyük başarılara koşacaklar."

"Yol gösterecek deniz fenerlerine sahibiz"

Devletin, son dönemde sanata ve spora yönelik yatırımlarını, altyapı çalışmalarını Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar ileriye taşıdığını, üst seviyelere çıkardığını vurgulayan Altun, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek bu gençlik, inanıyorum ki milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri bir bir gerçeğe dönüştürmeye devam edecektir. Bu doğrultuda bizim de görevimiz, yetkinliklerini ve donanımlarını artıracak imkanları ve kendilerini sürekli geliştirmelerini sağlayacak destekleri gençlerimize sunmaktır." dedi.

Altun, devletin her alanda destek olduğu gençlerin, kendilerine duyulan güveni boşa çıkarmadığını, uluslararası müsabakalarda genç sporcuların daha önce sınırlı varlık gösterilen branşlarda dahi zirveyi kimseye bırakmadığını söyledi.

Genç Türk bilim insanlarının dünya çapında başarılarla adlarından sıkça söz ettirdiğini dile getiren Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu başarıların devamı için, elbette rol model konumundaki kişilerin serüvenlerinin ve birikimlerinin paylaşılması çok değerli. İşte bugün burada aramızda bulunan kıymetli bilim insanlarımızın ve sporcularımızın paylaşacağı tecrübelerin de gençlerimize ilham olacağını, onlara cesaret vereceğini düşünüyoruz. Onlar, hedeflere ulaşmak meşakkatli olsa da gayretle bu hedeflere ulaşmanın mümkün olduğunu kendi hayatlarıyla, başarılarıyla, birikimleriyle gösterdiler, göstermeye devam ediyorlar. Şunu özellikle vurgulamak isterim, ancak yol bulanlar, yol açanlar, yılmadan yıkılmadan yol yürüyenler ilham olabilirler ve cesaret verebilirler. Hamdolsun Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Mevlana'dan Hacı Bektaş'a, bize ve tüm insanlığa ilham kaynağı olacak milli, manevi, tarihi ve kültürel değerlere, yol gösterecek deniz fenerlerine sahibiz."

"Gençliğin, ülkemizi daha iyi yerlere getireceğine inanıyorum"

Altun, geçmişte olduğu gibi bugün de "yaşayan ilham kaynağı" değerlerin olduğuna işaret ederek, "İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün ülkemiz gençliğine, hatta dünya gençliğine ilham veren, cesaret aşılayan bir liderdir. Milletine hizmet için aşkla koşan, içeride ve dışarıda türlü badirelere göğüs geren, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye haykıran, daha adil bir dünya için gayret sarf eden Cumhurbaşkanı'mızın liderliği, bizler, gençler için gerçekten çok kıymetli bir ilham kaynağıdır." diye konuştu.

Gençliğin heyecanı ve girişkenliğinin, ilham veren isimlerin tecrübeleriyle birleşince gençlerin ülkeye daha güzel katkılar yapacağına, ülkeyi daha iyi yerlere getireceğine inancını dile getiren Altun, şunları kaydetti:

"Burada dinleyeceğimiz başarı ve hayat hikayelerinin de sizlere ilham olacağını, cesaret vereceğini, umut aşılayacağını, yolunuzu aydınlatacağını düşünüyorum. İnanıyorum ki bilimde, sanatta, sporda, inovasyonda, teknolojide çığır açacak projelere sizler imza atacaksınız. Devralacağınız emaneti, birikimi, çok daha yukarılara taşıyacaksınız. Hiç kuşkusuz gençlerimizin milli, manevi, tarihi ve kültürel değerlerimize, yani bizi biz yapan değerlere sarılarak elde edecekleri başarıların anlamı çok daha derin olacaktır.

Alanlarındaki başarılarının yanı sıra milli meselelerdeki duruşları ve örnek kişilikleriyle gençlerimize ilham veren isimlerin sayısının artmasını temenni ediyorum. Aklınızla, inancınızla, ahlakınızla, vicdanınızla, birikiminizle, çalışkanlığınızla, dürüstlüğünüzle mücadeleye devam ettiğiniz müddetçe üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir engel olmayacaktır. Ben, sizlerin de birer ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyorum."

Program dolayısıyla gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Altun, programın verimli ve hayırlı olmasını diledi.

Konuşmasının ardından gençlerle bir araya gelip sohbet eden Altun, "Sen de bir iz bırak" dijital panosuna "Gençler, Türkiye Yüzyılı'na hazır" notunu yazdı.