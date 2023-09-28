Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum: Yeni anayasa hukukileştirme süreci Meclis iradesiyle olacak

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "Yeni anayasa hukukileştirme süreci başlayacaksa bu, Meclis iradesiyle olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca, Çankaya Köşkü'nde "Yeni Anayasa Sürecinde Medyanın Rolü Çalıştayı" düzenlendi.

Uçum, burada yaptığı konuşmada, Hukuk Politikaları Kurulu olarak yeni anayasa çerçevesinde bugün 11'inci çalıştayın yapıldığını, medya temsilcilerinin de yeni anayasanın yapım süreci ve içeriğine ilişkin görüşlerini almak istediklerini belirtti.

Hukuk Politikaları Kurulu tarafından Mart 2022'den bu yana düzenlenen çalıştaylarla yeni anayasa çalışmalarına akademik ve fikri katkıda bulunmanın amaçlandığını aktaran Uçum, şöyle devam etti:

"Yeni anayasa meselesinin hukuki süreci tabii ki Meclis'in meselesidir. Elbette bir yeni anayasa hukukileştirme süreci başlayacaksa bu, Meclis iradesiyle olacaktır. Bir anayasa değişikliği için Meclis'te en az 200 milletvekilinin teklif vermesi gibi belki yeni anayasanın teklifi de aynı usulle, Meclis'in vereceği kararla, en az 200 milletvekilinin teklifiyle olacaktır. Bütün bunlara Meclis'imiz karar verecektir. Ayrıca Meclis'te grubu bulunan partiler bu sürecin siyasi anlamda aktörleri olacaktır, Meclis'i harekete geçiren güçleri olacaktır. Dolayısıyla işin merkezinin Meclis olduğu ve siyasi parti grupları olduğu tartışmasız bir gerçektir."

Mehmet Uçum, yeni anayasanın bütün devlet kurumlarının ve toplumun meselesi olduğunu vurgulayarak "Ama nihayetinde bu mesele milletvekillerinin tekelinde olan, teklif sunma tekeli de milletvekillerinde olan, kanunlaştırılması da Meclis'te gerçekleşecek olan bir meseledir. Önemli olan o noktaya gelinceye kadar son derece kapsayıcı bir yeni anayasa perspektifinde buluşabilmektir." ifadelerini kullandı.

Uçum'un değerlendirmelerinin ardından çalıştay basına kapalı devam etti.

Yeni anayasaya ilişkin çalışmalar yürüten Kurul, bu yıl farklı tarihlerde "Yeni Anayasa İhtiyacı ve Yeni Anayasanın Politik Hukuk Yaklaşımı", "Yeni Anayasanın Esasları; Anayasanın Başlangıç, Milli Egemenlik ve Kuvvetler Ayrılığı İlkeleri", "Yeni Anayasanın Hak ve Özgürlükler Yaklaşımı", "Yeni Anayasada Yer Alacak Siyasi Haklar ve Özgürlükler", "Yeni Anayasada Yer Alacak Sosyal Haklar", "Yeni Anayasada Devletin Temel Organları: Yasama ve Yürütme", "Yeni Anayasada Devletin Temel Organları: Yargı", "Anayasa Değişikliğinin Esasları ve Yeni Anayasa Perspektifinde Anayasal Kurumlar", "Yeni Anayasada Yer Alacak Sosyal Haklar" ve "Türkiye'nin Anayasa Sürecinde Sivil Toplumun Rolü" konulu çalıştaylar düzenlemişti.