Cumhurbaşkanlığı 68 bakan yardımcısı atamasını Resmi Gazete'de yayımladı
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanlığı tarafından 17 bakanlığa yapılan 68 bakan yardımcılığı ataması Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamaların detayları haberimizde.
CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından bakan yardımcılıklarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından 17 bakanlığa yapılan 68 bakan yardımcılığı ataması Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atamaları yapılan bakan yardımcıları şöyle:Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar ve Ramazan Can.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak ve Zafer Tarikdaroğlu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik, Lutfihak Alpkan.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen.Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Ahmet Yıldız, Burak Akçapar, Mehmet Kemal Bozay ve Yasin Ekrem Serim.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Abdullah Tancan, Ahmet Berat Çonkar, Nevzat Şatıroğlu ve Zafer Demircan.Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu.Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kayaİçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alpaslan ve Serdar Çam.Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci.Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekci ve Şuay Alpay.Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayıp Birinci ve Tolga Tolunay.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu.Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider ve Veysel Tiryaki.Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar ve Sezai Uçarmak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz ve Ömer Fatih Sayan.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Politika