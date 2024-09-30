Cevdet Yılmaz ve Delcy Rodriguez İki Ülke Arasındaki İşbirliğini Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra, iki ülke arasındaki eğitim, kültür ve ticaret alanındaki işbirliği fırsatları ele alındı.

Yılmaz, görüşmede, Venezuela'da 28 Temmuz'daki seçimlerde Nicolas Maduro'nun yeniden Devlet Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebriklerini iletti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması ve ticaretin geliştirilmesi için daha fazla adım atılması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, enerji ve turizm alanında işbirliklerinin artırılmasının önemini vurguladı.

Yılmaz, Venezuela'yı İsrail'in saldırıları karşısındaki duruşundan dolayı tebrik etti, Venezuela'nın, sorunlarını diyalog yoluyla çözecek demokratik olgunluk ve kurumsal kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Rodriguez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında değerli bir ilişki bulunduğuna işaret ederek, Yılmaz'ı işbirliği imkanlarının artırılması amacıyla Venezuela'ya davet etti.