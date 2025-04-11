Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, UNRWA Genel Komiseri ile Filistin İçin Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "UNRWA Genel Komiseri Sayın Philippe Lazzarini ile Antalya Diplomasi Forumu'nda gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Filistin'e yönelik insani yardımları ve bölgedeki kapsamlı bir şekilde ele aldık. Türkiye olarak, krizlerin en ağır anlarında bile ilkeli, kararlı ve vicdanlı bir duruşun temsilcisi olmayı sürdürüyoruz. Bu anlayışla, Filistin halkının temel ihtiyaçlarına erişiminin sağlanması ve onurlu bir yaşam sürmesi için tüm imkanlarımızla katkı sunmaya devam edeceğiz. UNRWA'nın çalışmalarını önemsiyor, Filistin'e yönelik insani yardımların kesintisiz sürdürülmesini insanlık görevi olarak görüyoruz" dedi. - ANKARA