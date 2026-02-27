Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Türkiye üretim ihracat ve istihdamda yoluna güçlü şekilde devam ediyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ihracatta 396 milyar dolara ulaştığını, enflasyonda düşüş sürecinin devam ettiğini ve 100 milyar liralık finansman paketiyle üretim ve istihdamın destekleneceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da düzenlenen İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı konuşmada son üç yılda Türkiye'nin tarihinin en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya kaldığını belirterek, depremin hemen ardından bölgeyi ziyaret ettiğini ve yıkımı yerinde gördüğünü söyledi. Malatya'da yapı stokunun ağır hasar aldığını ifade eden Yılmaz, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için kapsamlı bir sürecin başlatıldığını belirtti.

Bugün itibarıyla 455 bin hak sahibine konutlarının teslim edildiğini açıklayan Yılmaz, orta hasarlı kategoride 65 bin konut, 8 bin iş yeri ve 2 bin 200 ahır olmak üzere toplam 75 bin hak sahibinin belirlendiğini, bu kapsamda 75 bin 572 konut ile 4 bin 88 iş yerinin kurasız şekilde teslim edildiğini kaydetti. Sosyal konut hedefi çerçevesinde Malatya'da 9 bin 609 konutun tamamlandığını belirten Yılmaz, yerinde dönüşüm modelinin de sürece önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Malatya'da en az 120 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini ifade eden Yılmaz, bunun 360 bin ila 480 bin vatandaşın yeni ve güvenli yapılara kavuşması anlamına geldiğini söyledi. Yalnızca konutların değil hastanelerin, okulların, üniversite yatırımlarının, yolların, altyapının, organize sanayi bölgelerinin ve spor tesislerinin de yenilendiğini belirten Yılmaz, spor yatırımlarının yaklaşık 4 milyar lira seviyesinde olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalarla şehirlerin daha dirençli hale getirildiğini belirten Yılmaz, Malatya'nın yeni deprem yönetmeliklerine uygun yapı stoku ile Türkiye'nin en güvenli illerinden biri konumuna geldiğini söyledi.

Türkiye ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, küresel ekonomide yaşanan durgunluklara ve Avrupa'daki talep daralmasına rağmen Türkiye'nin büyümesini sürdürdüğünü belirten Yılmaz, üretim ihracat ve istihdam odaklı politikaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin mal ihracatının 270 milyar doları aştığını kaydeden Yılmaz, hizmet ihracatıyla birlikte toplam mal ve hizmet ihracatının 396 milyar dolara ulaştığını ifade etti. 2002 yılında Türkiye'nin toplam ekonomik büyüklüğünün 238 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Yılmaz, bugün gelinen noktanın üretim kapasitesindeki artışı net şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

Enflasyonla mücadeleye de değinen Yılmaz, 2024 yılında yüzde 75 seviyelerine kadar çıkan enflasyonda yaklaşık 45 puanlık düşüş sağlandığını ve sürecin aşağı yönlü devam ettiğini belirtti. Yılın ilerleyen aylarında daha olumlu bir tablo beklediklerini belirten Yılmaz, finansal istikrarın güçlendirilmesinin öncelikli hedef olduğunu söyledi.

Sanayinin zorlu küresel şartlara rağmen büyümeye devam ettiğini ifade eden Yılmaz, özellikle savunma sanayii, otomotiv ve elektronik gibi yüksek teknolojili sektörlerde güçlü bir performans sergilendiğini söyledi. Savunma sanayi ihracatının 10 milyar doları aştığını belirten Yılmaz, emek yoğun sektörlerde ise desteklerin artırıldığını belirtti. Yılmaz, geçen yıl çalışan başına 2 bin 500 TL olarak uygulanan istihdam desteğinin bu yıl 3 bin 500 TL'ye çıkarıldığını ve kapsamının genişletildiğini açıkladı.

KOBİ'ler ve hassas sektörler için 100 milyar liralık finansman paketi oluşturduklarını aktaran Yılmaz, kredi garanti destekli mekanizmalarla daha uygun maliyetli finansman sağlandığını belirtti. Ayrıca İŞKUR tarafından hayata geçirilen "Gençlerin Üretim Çağrısı" programı kapsamında 18-25 yaş arası gençlerin istihdamında 6 ay boyunca asgari ücret ve tüm maliyetlerin devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üretimi, istihdamı ve ihracatı güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Yılmaz, ortak hedefler doğrultusunda Türkiye'nin küresel rekabette daha güçlü bir konuma taşınacağını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı