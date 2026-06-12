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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şehit Polis Ailesini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şehit Polis Ailesini Ziyaret Etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2022 yılında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan'ın, Tokat'taki ailesine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2022 yılında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan'ın, Tokat'taki ailesine ziyarette bulundu.

Yılmaz, ildeki programları kapsamında, şehit Mustafa Çalışgan'ın, Tokat'ın Güneşli Mahallesi'ndeki ailesini evinde ziyaret etti.

Şehidin eşi Ceren Çalışgan'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim teslim eden Yılmaz, aileye başsağlığı, şehit Mustafa Çalışgan'a Allah'tan rahmet diledi.

Yılmaz, şehitlerin kendilerine bıraktığı sorumluluğun farkında olduklarını belirterek, şehit aileleriyle her zaman bir arada ve yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ceren Çalışgan ise "Çok şükür bana iki tane emanet bıraktı. Onları babalarına layık, vatana millete hayırlı yetiştirebilirsem ne mutlu bana." dedi.

Ziyarette şehit Çalışgan için edilen duaya eşlik eden Yılmaz, şehidin 8 ve 5 yaşındaki oğulları Mehmet Alp ve Alparslan ile özel olarak ilgilendi, hediye verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir ve Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın da eşlik etti.

Kaynak: AA / Harun Kutbe
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