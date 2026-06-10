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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Netanyahu'nun açıklamalarına tepki Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ithamlarını reddederek, Türkiye'nin hukuk, diplomasi ve barışı savunmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiraları ile kendi suçlarını ve günahlarını örtemez. Sözleri, bizlerin ve insanlık vicdanı nezdinde yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Soykırım suçuyla uluslararası mahkemede yargılanan, bölgemizi pervasızca ateşe atan, bölgesel ve küresel istikrarı hedef alan Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiraları ile kendi suçlarını ve günahlarını örtemez. Sözleri, bizlerin ve insanlık vicdanı nezdinde yok hükmündedir. Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde ve küresel düzeyde hukuku, diplomasiyi, barışı ve mazlumları savunmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Mümin Altaş
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