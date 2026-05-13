Cevdet Yılmaz: Belçika ile ilişkilerimiz ticaret, enerji ve savunma sanayiinde yeni ivme kazandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile görüştü. Yılmaz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 9,2 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamı artırmayı hedeflediklerini belirtti. NATO müttefiki Belçika ile savunma sanayii, enerji ve dijital dönüşüm alanlarında iş birliğini derinleştireceklerini vurguladı.

"NATO müttefiki ve ortağımız Belçika ile ilişkilerimiz ticaret, enerji, bağlantısallık, savunma sanayii ve dijital dönüşüm alanlarında yeni bir ivme kazanmasından memnuniyet duyuyoruz" diyen Yılmaz, "2025 yılında 9,2 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi önümüzdeki yıllarda daha da artırmayı hedefliyoruz. NATO müttefikliği temelinde savunma iş birliğimizi güçlendirirken, orta koridor ve enerji güvenliği gibi stratejik başlıklarda ortak çalışmalarımızı derinleştirmeye kararlıyız. Türkiye-AB ilişkilerinde yapıcı, kapsayıcı ve stratejik bir yaklaşımın güçlenmesini önemsiyoruz. Bu vesileyle Kraliçe Mathilde başkanlığında Belçika'dan ülkemize yapılan en geniş kapsamlı ziyaret olan Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin, ilişkilerimizin yanı sıra AB ile ilişkilerimizde de yeni bir dönüm noktası oluşturmasını ve yeni ortaklıkların önünü açmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
