Cevdet Yılmaz: Belçika ile ilişkilerimiz ticaret, enerji ve savunma sanayiinde yeni ivme kazandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "NATO müttefiki ve ortağımız Belçika ile ilişkilerimiz ticaret, enerji, bağlantısallık, savunma sanayii ve dijital dönüşüm alanlarında yeni bir ivme kazanmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ve heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiğini bildirdi. Belçika ile ticari, enerji ve savunma sanayii alanlarındaki ivmeden memnuniyet duyduklarının altını çizen Yılmaz, geçen yıl 9,2 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin gelecek yıllarda artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

"NATO müttefiki ve ortağımız Belçika ile ilişkilerimiz ticaret, enerji, bağlantısallık, savunma sanayii ve dijital dönüşüm alanlarında yeni bir ivme kazanmasından memnuniyet duyuyoruz" diyen Yılmaz, "2025 yılında 9,2 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi önümüzdeki yıllarda daha da artırmayı hedefliyoruz. NATO müttefikliği temelinde savunma iş birliğimizi güçlendirirken, orta koridor ve enerji güvenliği gibi stratejik başlıklarda ortak çalışmalarımızı derinleştirmeye kararlıyız. Türkiye-AB ilişkilerinde yapıcı, kapsayıcı ve stratejik bir yaklaşımın güçlenmesini önemsiyoruz. Bu vesileyle Kraliçe Mathilde başkanlığında Belçika'dan ülkemize yapılan en geniş kapsamlı ziyaret olan Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin, ilişkilerimizin yanı sıra AB ile ilişkilerimizde de yeni bir dönüm noktası oluşturmasını ve yeni ortaklıkların önünü açmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı