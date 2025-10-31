Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından "fahri profesörlük" ünvanı verildi.

Yılmaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, üniversite senatosunun aldığı kararla, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında "fahri profesörlük" ünvanı verildi.

Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "fahri profesörlük" ünvanı için teşekkürlerini iletti.

Cumhuriyet'in birikimlerini maksimum düzeyde değerlendirerek Türkiye'yi yeni hedeflere taşıyacaklarını belirten Yılmaz, "Asra damgasını vuracak Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz çerçevesinde savunma sanayisinden ekonomi cephesine, eğitimden tarıma, enerjiden dış politikanın en kritik sahalarına kadar her alanda ezber bozan ve devrim niteliğinde adımlar atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Bu topyekun yükselişin merkezinde milletimizin en değerli gücü olan insan kaynağımız yer almaktadır. İnsan varsa diğer bütün şeyler var." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yıldaki en temel önceliklerinden birinin eğitim çalışmaları olduğunu, en fazla kaynağı eğitime ayırdıklarını ve yükseköğretim bütçesinin bugün 488,5 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Üniversitelerde teknolojik çalışmalar ve yapay zekanın önemine değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Elektriğin icadı gibi. Her alanı köklü bir şekilde dönüştürecek. Bazı meslekler belki ortadan kalkacak bir süre sonra. Yeni bazı meslekler oluşacak. Daha önemlisi şu anda yapılan mesleklerin icra ediliş tarzı değişecek. Dolayısıyla üniversitelerimizin toplumumuzu mutlaka buna hazırlaması lazım. Birçok olumsuz, yan etkileri de var tabii bu teknolojilerin. Bir taraftan onları iyi düzenlememiz lazım. Bir taraftan da eğer tüm topluma bu teknolojik kabiliyetleri yayamazsak sosyal adaletin bozulma riski var. Dolayısıyla üniversitelerimizin özellikle tüm toplumumuza bu yetkinlikleri kazandırması hem sosyal adalet hem ekonomik rekabet bakımından son derece kıymetli."

Yılmaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin güçlenen araştırma altyapısıyla, akademik üretkenliği ve toplumsal katkı misyonuyla yeni nesil üniversite anlayışının en güçlü temsilcilerinden olduğunu dile getirdi.

Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu:

"Üniversitedeki eğitim sadece dört duvar arasında geçen bir eğitim değil. Özellikle kulüpler, sosyal faaliyetler, ders saatleri dışındaki etkinlikler çok çok önemli ve bir üniversiteyi üniversite yapan unsurlardan biri. Gençlerimiz ve akademisyenlerimiz bilgi ile şekillenen bir geleceğin ortak mimarlarıdır. Özellikle gençler Türkiye Yüzyılı'nın asıl sürükleyici gücü olarak son derece kıymetli. Bize düşen gençlerle birlikte bu yolu yürümek. Gençler için gençlerle birlikte yapacağımız her şeyi planlamak. Masa başında değil onların fikirlerini de alarak, perspektifini de yansıtarak bunları sağlamak."

Akademik yılın ilk dersi: Gazze

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da akademik yılın ilk dersinin Gazze olduğunu belirterek, orada yaşanan insani krize dikkati çekti.

Kibar, İsrail'in saldırılarının bir soykırım boyutuna ulaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ilk dersimize Gazze ile başlayacağız. Kurulduğu günden itibaren sadece hukuk normlarını değil, tüm ahlaki ve insani değerleri de yok sayarak davranan İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaptığı zulüm artık bir soykırım derecesine ulaşmıştır. Yaptıkları kesinlikle kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle devletimizin yürütmüş olduğu çalışmalar, dik duruşu sayesinde ateşkes sağlanmıştır. Geri çekilmenin devam etmesini, ateşkes kurallarına uyulmasını ümit ediyoruz. Devletimizin bu noktada dimdik duracağına inanıyoruz."

Törende öğrencilerinin seslendirdiği "O Mübarek Bayrak" adlı eserde, Türk ve Filistin bayrakları açıldı.

Törene, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, Mücahit Arınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut ve MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.