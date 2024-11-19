Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Lesoto Başbakanı Matekane'yi Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lesoto Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane'yi resmi bir törenle kabul ederek heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Lesoto Başbakanı Matekane kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lesoto Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Lesoto Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşılayarak heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Burhanettin Duran yer aldı.