Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi
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Türk Kızılay'ın vekaletle kurban kesim kampanyasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da destek geldi.

Türk Kızılay'ın vekaletle kurban kesim kampanyasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da destek geldi.

Türk Kızılay, bu yıl da "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla vekaletle kurban kesim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında yapılan bağışlar Türkiye'de, Filistin Gazze'de ve yurt dışında 22 farklı ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Kurban Bayramı kapsamında kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi. Geçtiğimiz günlerde kampanyaya destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de kurban vekaletlerini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a vermişlerdi.

Kızılay'ın örnek modeli kavurma konservesi

Kızılay, kurban bereketinin yıl boyu sürmesini sağlayan kavurma konservesi modelini yurt içi ve Gazze-Filistin için uyguluyor. Kurban paylarının ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca ulaşmasını sağlayan model kapsamında 2025 kurban hisse bedeli yurt içi 13 bin 250 TL, yurt dışı içinse 5 bin 250 TL olarak belirlendi. Hayırseverler, Kızılay'a kurban vekaleti bağışında bulunmak üzere resmi internet sitesi www.kizilay.org.tr, Kızılay Mobil Bağış uygulaması, tüm bankalardaki Kızılay bağış hesapları, EFT/havale, yurt içinde 168/yurt dışında 0090 212 390 38 00 numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerine ulaşabiliyor. Kızılay, kurban hisse bedellerinde 2 ila 4 taksit imkanı da sağlıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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