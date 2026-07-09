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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'ye gidiyor

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın KKTC'yi ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında yangın söndürme helikopteri teslimi, doğalgaz boru hattı mutabakatı ve çeşitli incelemeler yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın ilk olarak Ercan Havalimanı'nda, KKTC'ye yangın söndürme helikopteri teslimi törenine katılacak. Ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ortak basın açıklaması yapacak. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile de görüşecek olan Cevdet Yılmaz, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri'nde alan incelemesinde bulunacak ve Güzelyurt belediye binasını ziyaret edecek. Ayrıca Yılmaz'ın katılımıyla Türkiye ile KKTC arasında Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanacak. Yılmaz daha sonra AK Parti KKTC ülke temsilcilik binasını ziyaret ederek, yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemede bulunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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