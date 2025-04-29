Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve hükümet ortakları ile bir araya geldi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yılmaz, "Görüşmelerimizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs tarihinde açılışını gerçekleştireceği KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Binası ile 1-4 Mayıs'ta düzenlenecek TEKNOFEST KKTC hazırlıklarını görüştük.

Kıbrıs Türkü'nün egemenlik simgesi olacağına inandığımız bu iki önemli eserin ve gençlerimize ilham kaynağı olacak TEKNOFEST'in şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Üstel ile görüşmemizde ayrıca, 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projeleri ve KKTC'nin yatırım ortamının güçlendirilmesi adımlarını da detaylı şekilde ele alma imkanımız oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin refahı ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin güçlü yarınları için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA