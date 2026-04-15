Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 14. Dönem Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdürüyor. Yılmaz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Yılmaz, "Zatı Devletlerinin vizyoner liderliğinde hayata geçirilen köklü reformların olumlu sonuçlarının Kazakistan'ı içeride daha güçlü ve dayanıklı hale getirdiğini müşahede ediyoruz. Bu çerçevede referandumla yeni kabul edilen anayasanın Kazakistan halkı için, devleti için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Mevcut projeler ve yeni iş birliği imkanları ele alındı

Yılmaz görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise, "Sayın Tokayev ile görüşmemizde bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra ticaretten enerjiye, savunma sanayiinden eğitime, ulaşımdan kültürel iş birliklerine kadar geniş bir yelpazede mevcut projelerimizi ve yeni iş birliği imkanlarını ele aldık. Kazakistan ile ikili ticaret hacmimizi daha yukarılara taşıma, karşılıklı yatırımları artırma ve bölgesel istikrar ve refaha katkı sunma konusundaki iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Köklü tarihimizden ve ortak medeniyet mirasımızdan güç alan Türkiye-Kazakistan ilişkileri, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın vizyonları ve yakın dostlukları sayesinde bugün her alanda daha da derinleşen stratejik ortaklık niteliği taşımaktadır. Türk Dünyası'nın birlik ve dayanışmasını güçlendiren bu güçlü bağların, önümüzdeki dönemde yeni projelerle daha da pekişeceğine inanıyorum. Nazik kabulleri ve samimi ev sahiplikleri için Sayın Tokayev'e teşekkür ediyor, dost ve kardeş Kazakistan halkına muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
