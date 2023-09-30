Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyona tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetleyerek, "Dur durak bilmeyen bu saldırıların ve provokasyon girişimlerinin ardındaki nihai amacın ülkemize, milletimize ve tüm İslam...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetleyerek, "Dur durak bilmeyen bu saldırıların ve provokasyon girişimlerinin ardındaki nihai amacın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine yönelik olduğu açıktır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınlarında polis koruması eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemi kınadığını ve lanetlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dur durak bilmeyen bu saldırıların ve provokasyon girişimlerinin ardındaki nihai amacın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine yönelik olduğu açıktır. İfade özgürlüğü ile açıklanamayacak olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine yapılan bu saldırılara demokrasi kisvesi altında meşruiyet kazandırılmamalı, nefret suçlarının önlenmesine yönelik artık tedbir alınmalıdır. İsveç'in bu tarz provokatif eylemlere izin vermemesini ve bu tür girişimlere müsamaha göstermemesini bekliyor, bu ve diğer nefret suçu eylemlerinin faillerine ilişkin gerekli yasal işlemleri ivedilikle yapmaya davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı, ülkemizi, milletimizi ve dini değerlerimizi hedef alan tüm saldırı ve provokasyon girişimlerine yönelik kararlı mücadelemizden ve haklı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz."