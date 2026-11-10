Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Filistin Başbakanı Mustafa ile Gazze'de ateşkesi görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Filistin Başbakanı Mustafa ile Gazze'de ateşkesi görüştü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'de bulunan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımlar ve yeniden imar süreci ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'de bulunan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımlar ve yeniden imar süreci ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ülkemizde bulunan Filistin Başbakanı Sayın Muhammed Mustafa ile bir araya geldik. Görüşmemizde, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve yeniden imar sürecinin başlatılması başta olmak üzere Filistin'deki son gelişmeleri ele aldık. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasını her platformda savunmaya, iki devletli çözüm temelinde bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Başbakan'a nazik ziyaretleri ve COP31 Liderler Zirvesi'ne katılımları için teşekkür ediyor, dost ve kardeş Filistin halkına selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi

İzmir'deki faciada can kaybı yükseldi
Özel Harekat polisine acı veda! Omuzlar üzerinde son yolculuğuna uğurlandı

Özel Harekat polisine acı veda
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zonguldak'ta kız arkadaşına takip isteği attığı iddiasıyla Celal Can'ı öldüren sanığa 15 yıl hapis! Adliyede arbede çıktı

Takip isteği yüzünden öldürmüştü! Karar sonrası adliye karıştı
Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi

Sabah namazı paylaşımını neden sildi?

Sergen Yalçın'ın günlerdir beklediği haber geldi: İki müjde birden

Sergen Yalçın'ın günlerdir beklediği haber geldi: İki müjde birden
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor

Türkiye'den tarihi anlaşma! Dört ülke güçlerini birleştirdi
Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia

Öldü denilen Survivor Taner'in son durumu ortaya çıktı
Börekçide mide bulandıran görüntü

Ünlü börekçide skandal görüntü

Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı

Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili sözleri kan dondurdu