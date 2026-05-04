Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erivan'da Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gerçekleştirilecek Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne katılıyor.

Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da başladı. "Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temalı zirve için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Erivan'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Karen Demirchyan Spor ve Konser Kompleksi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından karşılandı.

Demokratik dayanıklılığı güçlendirmek, bağlantısallığı geliştirmek ve ekonomi ile enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik adımların değerlendirileceği zirvede bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunların ele alınacak.

Türkiye'den Ermenistan'a 18 yıl sonra ilk ziyaret

Yılmaz'ın yapacağı resmi ziyaret, Türkiye'den Ermenistan'a 18 yıl sonra bu seviyede yapılan ilk ziyaret olması bakımından önem taşıyor.

"Yeşil Dönüşüm Bağlamında Bağlantısallığın ve Ekonomik Güvenliğin Güçlendirilmesi"

Yuvarlak Masa Toplantısı'na da katılacak olan Yılmaz'ın, Erivan temasları kapsamına Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

43 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği zirvenin bir sonraki toplantısının Kasım ayında İrlanda'da düzenlenmesi planlanıyor. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
