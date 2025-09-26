Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TSKGV'nin 38. Kuruluş Yıldönümü Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 38. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, vakfın önemine ve geleceğin güvence altına alınmasına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) 38'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihsel bir dönemeçte geleceğimizi güvence altına alma ihtiyaç ve zaruriyetine binaen kurulan ve o günden bu güne kuruluş amacını gerçekleştirmek için büyük bir samimiyet ve inançla çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 38. yılı kutlu olsun. Başta vakfımızın alicenap destekçileri olmak üzere vakıf çalışanlarımıza, savunma sanayi paydaşlarımıza ve vakfımızın misyonuna gönülden bağlı tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Devletimizin ve milletimizin beka ve emniyeti için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump-Erdoğan görüşmesi dünyada yankılandı! Yunan gazetelerinden dikkat çeken sözler

Görüşme dünyada yankılandı! Yunan gazetesi bakın ne yazdı
Arda Güler'e büyük müjde

Son karar verildi! Arda'ya büyük müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.