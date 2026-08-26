Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Malazgirt Zaferi'nin 955. Yıl Dönümü Kutlu Olsun

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun ebedi yurdumuz oluşunun mührü olan Malazgirt Zaferi'mizin 955'inci yıl dönümü kutlu olsun. Büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle yad ediyor; aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan, asırlar boyunca nice zaferle büyüyerek İstanbul'un fethiyle taçlanan o büyük inanç ve irade, bugün de milletimizin azmini, birlik ve beraberliğini diri tutuyor. Malazgirt'ten aldığımız güçle, 7'den 70'e omuz omuza, aynı inanç ve kararlılıkla 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize yürüyoruz. Malazgirt'ten bugüne uzanan bu tarihi miras, geleceğimizi kendi irademizle şekillendirme kararlılığımızın en güçlü dayanaklarından biri olmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı