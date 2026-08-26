Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Malazgirt Zaferi'nin 955. Yıl Dönümü Kutlu Olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Malazgirt Zaferi'nin 955. Yıl Dönümü Kutlu Olsun
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Sultan Alparslan ve kahraman ordusunu rahmetle andı. Yılmaz, Malazgirt'ten alınan güçle 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun ebedi yurdumuz oluşunun mührü olan Malazgirt Zaferi'mizin 955'inci yıl dönümü kutlu olsun. Büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle yad ediyor; aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan, asırlar boyunca nice zaferle büyüyerek İstanbul'un fethiyle taçlanan o büyük inanç ve irade, bugün de milletimizin azmini, birlik ve beraberliğini diri tutuyor. Malazgirt'ten aldığımız güçle, 7'den 70'e omuz omuza, aynı inanç ve kararlılıkla 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize yürüyoruz. Malazgirt'ten bugüne uzanan bu tarihi miras, geleceğimizi kendi irademizle şekillendirme kararlılığımızın en güçlü dayanaklarından biri olmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Kayseri'de korkutan deprem
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Harita güncellendi, akıllara Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri geldi
YKS'de Türkiye birincisi olan 3 öğrenciye Togg hediye edildi

Okul gibi okul! Şampiyonlara Togg hediye etti
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı

Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

Boyuna gelen 2 oğlunu da yanına alıp bakın nereye gitti

Sidiki Cherif'in ilk maçında tam 6 gol! Coventry City turladı

Cherif'in ilk maçında tam 6 gol! İşte kazanan
Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem

Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
İsrail Savunma Bakanı’ndan küstah sözler! Çelik yelek giyip Türkiye’yi hedef aldı

Küstaha bak! Çelik yelek giyip Türkiye'yi hedef aldı
Mustafa Muhammed Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Mustafa Muhammed Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi