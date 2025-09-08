Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İzmir'de şehit olan polisler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'in Balçova ilçesindeki polis merkezine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik hain saldırıda şehit olan Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir ve polis memurumuz Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."