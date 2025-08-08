Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'e Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Filistin'e yönelik işgal ve soykırım politikalarına tepki göstererek, dünya kamuoyunun bu duruma karşı harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İşgalci ve soykırımcı İsrail yönetimi hukuku ve tüm insani değerleri çiğnemekte, ateşkesten kaçmakta, insani yardımları engellemekte ve iki devletli siyasi çözümü tahrip etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu Kabinesi'nin Gazze'yi işgal planını onaylaması ile İsrail'in işgal ve soykırım politikası yeni bir evreye girmiştir. Meselenin herhangi bir direniş örgütüne yönelik olmadığı, topyekun Filistin halkını hedef aldığı açıktır. Masum sivilleri ve çocukları açlığa ve barbar bombardımanlara mahkum etmeyi hiçbir akıl ve vicdan sahibi 'savunma hakkı' olarak tanımlayamaz. İşgalci ve soykırımcı İsrail yönetimi hukuku ve tüm insani değerleri çiğnemekte, ateşkesten kaçmakta, insani yardımları engellemekte ve iki devletli siyasi çözümü tahrip etmektedir. Bu insanlık dışı politika tüm bölgemizde barış ve istikrarı tehdit etmekte, uluslararası kurum ve kuralların içini boşaltmaktadır. Dünya kamuoyunda İsrail'e karşı yükselen tepkiler, çeşitli ülkelerin aldığı kararlar umut vericidir. Bu lanetli politikaya karşı insanlık ittifakı vakit geçirmeden harekete geçmelidir. BM başta olmak üzere tüm platformlarda etkin yaptırımlar gündem olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak mazlum Filistin halkı ile dayanışmamızı tüm imkanlarımız ile sürdüreceğiz. Diplomatik çabalardan insani yardımlara, yaptırımlardan soykırım davasının takibine, her alanda haklının yanında, zalimin karşısındayız. Soykırım ve işgal politikasını ısrarla sürdürenler, 'Güçlüysem istediğimi yaparım' diyenler, er ya da geç hukuk ve tarih önünde, insanlığın vicdanında hesap vereceklerdir" dedi.

