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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Çavuşoğlu'na Başsağlığı Mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babasının vefatı üzerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, babası vefat eden AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Sayın Bakanımıza, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Politika
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