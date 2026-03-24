Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "CHP Genel Başkanı'nın demokratik rekabet ölçülerini açıkça ihlal eden hakaretleri kabul edilemez"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "CHP Genel Başkanı tarafından Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak demokratik rekabet ölçülerini açıkça ihlal eden hakaretler kabul edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söylemlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, "CHP Genel Başkanı tarafından Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak demokratik rekabet ölçülerini açıkça ihlal eden hakaretler kabul edilemez. Bu sorumsuz siyaset tarzını en güçlü şekilde kınıyor ve sağduyulu CHP seçmeni dahil olmak üzere aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum. Seviyeden yoksun bu üslup, halkımızın oylarıyla milli iradenin yürütmedeki temsilcisi konumunda olan Cumhurbaşkanımıza zarar vermez; olsa olsa muhalefetin kalite yoksunluğunu, politika geliştirememe gerçeğini ve ateş çemberine dönmüş bir bölge karşısında sergilediği sorumsuz siyaset anlayışını ortaya koyar. İçinden geçtiğimiz fırtınalı dönemde Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği, ülkemiz için olduğu kadar bölgemiz ve dünyamız için de son derece kıymetli bir değerdir. Milletimizin esenliği ve refahı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gece gündüz çalışmaya; polemik ve kutuplaştırma siyaseti yerine, milli birliğimizi güçlendirmeye ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
