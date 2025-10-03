Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı İlk Dersi'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sumud Filosu'na yapılan barbarca saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. En güçlü şekilde kınıyoruz, lanetliyoruz. Bir an önce de orada gözaltına alınan insanların serbest bırakılmasını ve ülkelerine sağ salim dönmelerini bekliyoruz." dedi.

Yılmaz, Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde, Bingöl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı İlk Dersi'ne iştirak etti.

Burada konuşan Yılmaz, teknolojinin yapay zekadan biyoteknolojiye kadar pek çok alanda hayatı dönüştürdüğünü belirterek, teknolojiyi üretemeyen, sadece tüketen ülkelerin ve toplumların geleceğinin olmadığını söyledi.

Teknolojik gelişmelerle üniversitelerin artık sadece bilgi üreten kurumlar değil, kalkınmayı hızlandıran ve geleceğe yön veren stratejik aktörler olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bilginin dönüştürücü gücünü, kalkınma stratejisinin merkezine yerleştiren Türkiye, son 20 yılda yükseköğretimde tarihi bir atılım gerçekleştirdi. Bu vizyonun ilk adımı, eğitimi toplumun her kesimi için erişilebilir hale getirmek oldu. İktidara geldiğimizde 76 olan üniversite sayısı bugün 208'e çıkmış durumda ve Anadolu'nun dört bir yanına üniversiteler kurulmuş durumda. Ben hatırlıyorum, ilk bu üniversiteler kurulduğunda 'Bunlar tabela üniversitesi olacak.' diye eleştirenler vardı, dalga geçenler vardı. O tarihlerde o sözleri edenleri bugün gelip Bingöl Üniversitesini yerinde görmeye davet ediyorum. Çok büyük yatırımlar yapıldı. 20 bin civarında öğrencisi olan bir üniversiteden bahsediyoruz. Bingöl'de 1000 civarında misafir öğrencimiz var, dünyanın 48 farklı ülkesinden. Bunlar da çok çok kıymetli araştırma altyapısıyla, kalkınmaya sunduğu proje destekleriyle gerçekten hepimizin iftihar ettiği bir üniversite. Bugün Bingöl Üniversitesi gayet de güzel, başarılı yoluna devam ediyor."

Yılmaz, Türkiye'de öğrenci sayısının geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde arttığını, akademik kadronun ise 190 bini aştığını dile getirerek, "Bugün 23 araştırma üniversitesi, stratejik alanda küresel ölçekte rekabet eden çalışmalar yürütüyor." dedi.

"Hem donanımlı hem de erdemli nesiller yetiştirmek zorundayız"

Bu araştırma altyapıları sayesinde bugün patent başvurularının her yıl için 8 binin üzerine çıktığını, 2002'de bu sayının 400 civarında olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Değerli öğrenci kardeşlerime, akademisyenlere şu mesajı da vermek isterim, yapay zeka çok önemli. Yapay zeka, teknolojilerden bir teknoloji değil, yatay bir teknolojidir. Bütün alanlara sirayet edecek, bütün alanları dönüştürecek bir teknolojidir. Biraz geçmişteki şu elektriğin icadına benzetiyor bazıları. Her alanı etkileyecek. Dolayısıyla şimdiden konumlanmamız lazım."

Yılmaz, gelecek dönem eğitimde uygulamanın payının artırılması gerektiğinin altını çizerek, "Teorik eğitim tabii ki önemli ama uygulama da olacak ki hayatla bu bütünleşsin. Dolayısıyla iş dünyası-üniversite-sanayi işbirliği, üniversite-toplum işbirliği burada çok önemli." diye konuştu.

Üniversitelerin sadece teknik meselelerin değil, dünyanın da konuşulduğu yerler olduğuna işaret eden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversiteler, bilim, teknoloji çok kıymetli ama erdem, ahlak, adalet, merhametle birleşmeyen bir bilginin, teknolojinin de ne ona sahip olana ne de insanlığa bir faydası yok. Bunun en yakın örneğini Gazze'de görüyoruz. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerine, bilimlerine sahip toplumlar, dünyanın tarihte gördüğü en büyük katliamlara, zulümlere de imza atabiliyorlar. Demek ki bilgi ve teknoloji tek başına yetmiyor. Çok çok önemli elbette ama yetmiyor. Bilimi, teknolojiyi erdem, ahlak, adaletle buluşturmadığınız sürece bu bilim ve teknoloji bir zulüm aracına da dönüşebiliyor. Daha çok insanlara zulmetmenize, eziyet etmenize bir araç haline dönüşebiliyor. Dolayısıyla biz hem donanımlı hem de erdemli nesiller yetiştirmek zorundayız. İkisini bir arada yapmak durumundayız."

"Sumud Filosu'na binenler insanlığın ortak vicdanının tercümanı oldular"

Yılmaz, Sumud Filosu'nun çabalarını da yürekten selamladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Onlar, o Sumud Filosu'na binenler insanlığın ortak vicdanının tercümanı oldular. Ellerinde bir silah yok, bir şiddet aracı yok. Sadece ve sadece orada açlığı bir silah olarak kullanıp bebekleri, sivil halkı katleden bir yönetime karşı bir duruş sergiliyorlar ve Gazze'deki insanlara gıda götürüyorlar, bebeklere mama götürüyorlar. Sumud Filosu'na yapılan barbarca saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. En güçlü şekilde kınıyoruz, lanetliyoruz. Bir an önce de orada gözaltına alınan insanların serbest bırakılmasını ve ülkelerine sağ salim geri dönmelerini bekliyoruz.

Diğer yandan uzun bir zamandır devam eden, tüm dünyanın gözleri önünde devam eden bu soykırımın, bu zulmün sona ermesini, ateşkesin öncelikle sağlanmasını, insani yardımların kesintisiz ve yeterli bir düzeyde Gazze halkına ulaşmasını bekliyoruz. ve yine kalıcı bir çözüm için iki devletliliğin yolunun açılmasını, siyasi bir çözümün oluşmasını bekliyoruz. Türkiye olarak da buna en güçlü desteği veriyoruz. "

Yılmaz, program öncesinde Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfının Cevdet Yılmaz Binası'nın açılışını da gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da eşlik etti.