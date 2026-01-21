Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bayrağa yapılan saldırı 86 milyona, milletimize yapılan saldırıdır. Bu hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır." dedi.

Yılmaz, Meclis'te AK Parti Grup Toplantısı öncesi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin soruya Yılmaz, bayrağın ortak değer olduğunu ve ona yönelik her türlü tahrik ve saldırının hukuk içinde ve siyaseten en sert şekilde karşılık görmek durumunda olduğunu söyledi.

Herkesin bu konuda en üst düzeyde duyarlılığını ifade ettiğini dile getiren Yılmaz, "Gerekli idari ve adli soruşturmalar da başlatıldı bunların çerçevesinde. Biz bir hukuk devletiyiz elbette. Bu çerçevede ne gerekiyorsa kararlı bir şekilde yapılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bayrağa yapılan saldırı 86 milyona, milletimize yapılan saldırıdır. Bu hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.