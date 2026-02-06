Haberler

Cevdet Yılmaz, AB Komisyonu Üyesi Kos ile görüştü

Cevdet Yılmaz, AB Komisyonu Üyesi Kos ile görüştü
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile Türkiye-AB ilişkileri hakkında kritik görüşmeler yaptı. Genişleme politikasının önemi ve somut adımların gerekliliği vurgulandı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve heyetiyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Sayın Marta Kos ve heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiğimiz görüşmede; Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik niteliğini, güvenilir ve adil bir genişleme politikasının önemini ve ilişkilerimizde somut ilerleme ihtiyacını ele aldık. AB'ye tam üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarının yeniden canlandırılması konularında atılacak somut adımlar; dar başlıklara sıkıştırılamayacak kadar önemli olan Türkiye-AB ilişkileri açısından hayati öneme sahiptir. Karşılıklı çıkar ve ortak sorumluluk anlayışıyla, eşitlik, liyakat ve kapsayıcılık temelinde ilerleyen güçlü bir Türkiye-AB perspektifinin mümkün olduğuna inanıyoruz. Yapıcı diyalog ve iş birliği için Sayın Kos ve heyetine teşekkür ediyorum" dedi.

