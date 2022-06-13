Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 35. yılında Cemil Meriç'i andı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cemil Meriç'i vefatının 35. yılında andı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cemil Meriç'i vefatının 35. yılında andı. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Edebiyatımızın güçlü kalemi, mütefekkir Cemil Meriç'i, vefatının 35. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. AA / Abdullah Yasin Güler - Politika Politika Haberler

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