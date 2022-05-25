Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Necip Fazıl Kısakürek'i andı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Necip Fazıl Kısakürek'i andı

AA - Abdullah Yasin Güler - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Necip Fazıl Kısakürek'i andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 39. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 39. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Oktay, mesajında, "Edebiyatımızın Üstad'ı, fikir ve dava adamı Necip Fazıl Kısakürek'i, vefatının 39. yılında saygı, şükran ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Politika

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