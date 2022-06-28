Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Canaltay'ı kabul etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Canaltay'ı kabul etti

AA - Abdullah Yasin Güler - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra KKTC'de yaşanan orman yangınlarına ilişkin değerlendirme yapıldı.

Oktay, heyeti karşıladığı sırada, "Söz konusu Kıbrıs olunca her şey öncelikli oluyor." dedi.

AA / Abdullah Yasin Güler - Politika

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