Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı.

Namaz sonrası bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Muhteşem bir Ramazan geçirdik bu Ramazan Hamdolsun, 2019'dan sonra Covid salgınıyla birlikte iki yıl tüm Dünya olarak tüm Türkiye olarak kapanmıştık. Şükürler olsun ki bu yıl dolu dolu bir Ramazan geçirdik. Her akşam dostlarımızla, sevdiklerimizle iftarlarımızı beraber açtık. Şimdi de Hamdolsun cemaatle birlikte namazımızı kıldık. İnşallah bu Ramazan coğrayamızdaki tüm sıkıntıların giderilmesi, barışla sonlardırılmasına vesile olur İnşallah. Müslümanların daha güzel bir coğrafyada yaşaması barış birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasına vesile olur. Yine kuzeyimizdeki savaşın sonlanması, güneyimizde devam eden tüm sıkıntıların sonlanmasına vesile olur. Bu vesile ile milletimizin, memleketimizin, tüm İslam coğrafyasındaki yaşayan insanların bayramını tebrik ediyorum. Yine aynı şekilde görevi başında olan, sınırlarımızda nöbet tutan, canını feda eden, polisimizin, jandarmamıza, sahil güvenliğimize hepsine de bayramlarını tebrik ediyorum, görevleri başında bulunan tüm sağlıkçılarımıza itfaiyecilerimize tüm çalışanlarımızın bayramını tabrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oktay, vatandaşlarla da bayramlaştı.