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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Sinop’ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Sinop’ta
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi programlara katılmak üzere Sinop’a geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi programlara katılmak üzere Sinop'a geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sinop'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sinop Havalimanı'nda Vali Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından Sinop Valiliğine geçen Yılmaz, valilik binasının girişinde bulunan şeref defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programı kapsamında AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret edecek.

Yılmaz, daha sonra Sinop iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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