Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Elazığ Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Valiliği'ni ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali Numan Hatipoğlu ile görüştü. Ziyarette AK Parti ve CHP'nin Elazığ milletvekilleri ile Elazığ Belediye Başkanı da yer aldı.

Ziyarette, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da yer aldı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe
