Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Elazığ Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Valiliği'ni ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali Numan Hatipoğlu ile görüştü. Ziyarette AK Parti ve CHP'nin Elazığ milletvekilleri ile Elazığ Belediye Başkanı da yer aldı.
Kaynak: AA / Harun Kutbe