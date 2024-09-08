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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bilecik'te Çınar Ağacı Dikti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bilecik'te düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında valilik bahçesine çınar ağacı fidesi dikti. Yılmaz, Bilecik'e çınar yakışır, inşallah bizim de dikili bir çınar ağacımız olacak dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, valilik bahçesine çınar ağacı fidesi dikerek, "Bilecik'te inşallah bizim de dikili bir çınar ağacımız olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için Bilecik'e geldi. Yılmaz, Söğüt'teki törenlerin ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Burada alp kıyafetli çocukların karşıladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ardından valilik bahçesine adına hazırlanmış çınar ağacı fidesi dikti. Yılmaz, "Bilecik'e çınar yakışır. Bilecik'te inşallah bizim de dikili bir çınar ağacımız olacak" dedi.

Ardından valilik özel defterini imzalayan Yılmaz, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den kentle ilgili bilgiler aldı. Yılmaz'a AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da eşlik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ertuğrul Gazi bilecik Çınar

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