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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti. Yılmaz, NSosyal hesabındaki paylaşımında Karabağ'ın 30 yıllık işgalden kurtuluşunun 6. yıl dönümüne de yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Karabağ'ın 30 yıllık işgalden kurtuluşunun 6. yıl dönümünde, dost ve kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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