Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "AK Parti Genel Merkez 2026 İftar Buluşması"nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz sulhun tarafındayız, kan akmasın, gözyaşları dinsin, bölgemiz artık yıllardır hasretini çektiği kalıcı huzura kavuşsun istiyoruz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "AK Parti Genel Merkez 2026 İftar Buluşması"nda konuştu.

"Biz millet olarak kendimiz için istediğimizi komşumuz için de isteriz. Tarihimizin hiçbir döneminde komşularımızın evindeki yangınlara bigane kalmadık." ifadelerini kullanan Erdoğan, ilkeli, onurlu, insan hayatını merkeze alan barışçıl bir politika izlediklerini vurguladı."

Erdoğan, 23 yıldır bölgesel barış ve istikrar için nasıl samimiyetle yola çıktıklarını, uluslararası siyaseti takip eden nasıl bir politika güttüklerini herkesin bildiğini belirterek, hiçbir karşılık beklemeden yürütülen bu çabaların haklılığının bugün çok daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz sulhun tarafındayız. Kan akmasın, gözyaşları dinsin, bölgemiz artık yıllardır hasretini çektiği kalıcı huzura kavuşsun istiyoruz. Bilhassa şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te hemen yanı başımızda çatışma, savaş, gerilim, katliam görmek istemiyoruz. İran'ı hedef alan gayrihukuki saldırılarla ilgili tutumumuz da bu yöndedir. İran bizim komşumuzdur. 1639'dan beri sulh-u salah içinde olduğumuz İran halkı da bölgedeki diğer halklar gibi bizim kardeşimizdir. Asırlardır yan yana barış içinde yaşadık. İnşallah daha nice asırlar boyunca İranlı kardeşlerimizle yan yana sulh-u sükun içinde yaşayacağız. Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır. Şayet gerekli müdahalede bulunulmazsa çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından ciddi neticeleri olacaktır. Böyle bir sürecin ortaya çıkartacağı ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri ise kimse taşıyamaz. Bunun için yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi gerekiyor."

"Milletimiz bize, devletine güvenmeye devam etsin"

Bu hassas süreçte, ülkenin ve vatandaşların güvenliğiyle ilgili tüm tedbirleri aldıklarını, hiçbir ihtimali göz ardı etmeden, her gelişmeyi dikkatle analiz ettiklerini belirten Erdoğan, her hadiseyi en ince ayrıntısına kadar tetkik ve tahlil ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan, güvenlik ve istihbarat birimlerinin sahadaki gelişmeleri çok dikkatli biçimde takip ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 milyonun kılına zarar gelmemesi adına devlete düşen görev neyse, kendilerine hangi sorumluluk düşüyorsa harfiyen yerine getirdiklerinin altını çizdi.

Vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Milletimiz bize güvenmeye, devletine güvenmeye devam etsin. Türkiye, kriz yönetiminde ciddi tecrübe sahibi, dirayetli, liyakatli ve umur görmüş kadroların riyasetinde emniyettedir." diye konuştu.

"Yapılan sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ve iktidar olarak ne yapılmaya çalışıldığını bildiklerini belirterek, "Kapalı kapılar ardında yazılan senaryoları biliyoruz. Kurulan tuzakları, yapılan sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz. Hangi ham hayallerin peşinde koşulduğunu çok iyi biliyoruz. Tüm bunlarla birlikte ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı da gayet iyi biliyoruz." dedi.

Bölgedeki diğer tüm krizlerde olduğu gibi, bu fırtınalı sulardan da Türkiye'yi sahil-i selamete çıkaracaklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Güçlü dış politikasıyla, güçlü ekonomisiyle, güçlü savunma sanayisiyle, güçlü askeri kapasitesiyle, hepsinden önemlisi güçlenmiş iç cephesiyle Türkiye, inşallah her türlü badirenin üstesinden alnının akıyla gelecektir. Hiç kimse endişe etmesin. Allah'ın izniyle istikbal Türkiye'nindir. İstikbal, 86 milyon ferdiyle aziz milletimizindir. Yeter ki biz birlik ve beraberlik içinde hareket edelim. Yeter ki biz görüş ayrılıklarımızı, mezhep, meşrep, köken farklılıklarımızı bir yana bırakıp daha aydınlık, daha mutlu, daha müreffeh bir geleceği hep birlikte inşa etme irademizi muhafaza edelim. Rabb'im birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin diyorum. Rabb'im ülkemizi, milletimizi, bölgemizi her türlü beladan korusun. Bu düşüncelerle bir kez daha Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum."