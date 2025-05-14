Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelenda, Angola ve ABD büyükelçilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelenda, Angola ve ABD büyükelçilerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelenda, Angola ve ABD büyükelçilerini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yeni Zelenda, Angola ve ABD büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelenda, Angola ve ABD büyükelçilerini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yeni Zelenda, Angola ve ABD büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto, ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack Jr Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensuplarını ve ailesini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Yeni Zelenda Büyükelçisi Lewis, Angola Büyükelçisi Neto ve ABD Büyükelçisi Barrack Jr'yi ayrı ayrı kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Politika
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