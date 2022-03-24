Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın talepleri karşısında referandum önererek akıllıca bir... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın talepleri karşısında referandum önererek akıllıca bir...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın talepleri karşısında referandum önererek akıllıca bir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın talepleri karşısında referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın talepleri karşısında referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdiğini açıkladı. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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