Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın talepleri karşısında referandum önererek akıllıca bir...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın talepleri karşısında referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın talepleri karşısında referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdiğini açıkladı. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı / Politika