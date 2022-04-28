Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, 'Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için herhangi bir rakam söz konusu değil" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika, Haberler

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