Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için herhangi bir rakam söz konusu değil" dedi. - İSTANBUL

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