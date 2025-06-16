Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Rusya lideri Putin ile görüştü

Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Rusya lideri Putin ile görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Rusya lideri Putin ile görüştü
Haber Videosu

İsrail-İran savaşı devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ardından Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti.

İsrail-İran savaşı 4. gününde devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşen Erdoğan sonrasında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

"BÖLGENİN YENİ BİR SAVAŞA TAHAMMÜLÜ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini riske attığını, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran ile meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini ve bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine dikkat çekerken, İsrail'in bölgede oldubittilere girişme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

"PUTİN HEMFİKİR OLDUĞUNU BELİRTTİ"

Rusya Devlet Başkanı Putin de görüşmede çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması noktasında Cumhurbaşkanımızla hemfikir olduğunu belirtti" ifadeleri yer aldı.

Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Rusya lideri Putin ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Altın fiyatları için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
FETÖ'nün ROKETSAN sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün ROKETSAN sorumlusu yakalandı
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Galata Kulesi'nde feci olay! 22 yaşındaki genç öldü, tek ihtimal üzerinde duruluyor

22 yaşındaki genç öldü, tek ihtimal üzerinde duruluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.