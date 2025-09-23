Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pensilvanya'daki elebaşının ölmesiyle birlikte FETÖ'de iç tartışmalar ve çözülemler hızlandı. ortaya saçılan skandallar bu hain yapının gerçek yüzünün bir kez daha görülmesine vesile oldu. Zamanla örgüt güç kaybetmeye devam edecektir. Biz de hukuk ve demokrasi zemininde FETÖ ile mücadelemizi aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Ne sınırlarımız içinde ne bölgemizde teröre tahammülümüz yoktur" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
