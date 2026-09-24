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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması’nda gerçekleştirdiği konuşmada, "Bugün Amerika’da türk soydaş ve Müslüman toplumlarının ulaştığı noktaya baktığımızda önemli bir insan kaynağı ciddi bir tecrübe ve giderek büyüyen bir kapasite görüyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması’nda gerçekleştirdiği konuşmada, "Bugün Amerika’da türk soydaş ve Müslüman toplumlarının ulaştığı noktaya baktığımızda önemli bir insan kaynağı ciddi bir tecrübe ve giderek büyüyen bir kapasite görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması'nda gerçekleştirdiği konuşmada, "Bugün Amerika'da türk soydaş ve Müslüman toplumlarının ulaştığı noktaya baktığımızda önemli bir insan kaynağı ciddi bir tecrübe ve giderek büyüyen bir kapasite görüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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