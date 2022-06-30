Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "(İsveç ve... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "(İsveç ve...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "(İsveç ve Finlandiya'nın verdiği sözler) Verilen söz yerine gelmezse o zaman sözleşmede ne varsa onun gereğini yerine getiririz.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "(İsveç ve Finlandiya'nın verdiği sözler) Verilen söz yerine gelmezse o zaman sözleşmede ne varsa onun gereğini yerine getiririz. Bu teröristleri bize vereceğinizi söz veriyorsunuz, yasaları değiştireceğinizi söz veriyorsunuz. Bunlar yerine gelmezse. Verilen söz yerine gelecek. Şahsiyetli dış politika budur. Bu yerine gelmediği takdirde Türkiye de verilen söz neyse bunu tutar. İsveç de aynı şeyi söyledi, Finlandiya da sözlerini verecekler. Erdoğan sözünü tutmazsa, Erdoğan'a gereken hesap sorulur" dedi.

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