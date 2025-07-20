Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Barış Harekatı, meşru...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Barış Harekatı, meşru ve zorunlu bir adımdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'nde yaptığı konuşmada, " Kıbrıs Barış Harekatı, meşru ve zorunlu bir adımdır. Enosis hayalleri kuranlar hüsrana uğradı" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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