Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'nde yaptığı konuşmada, " Kıbrıs Barış Harekatı, meşru ve zorunlu bir adımdır. Enosis hayalleri kuranlar hüsrana uğradı" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika